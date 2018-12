Fontana: 2019, mi aspetto miglioramenti nel servizio ferroviario

I Gilet Gialli bloccano l'autostrada chee si trasforma in una pista da ballo come in La La Land

(Agenzia Vista) Francia, 19 dicembre 2018 I Gilet Gialli bloccano l'autostrada che si trasforma in una pista da ballo come in La La Land Durante una delle numerose proteste, i Gilet Gialli hanno bloccato un pezzo di autostrada, che si è trasformata in una pista da ballo grazie ad una compagnia di danza che ha improvvisato una coreografia sulla falsa riga del film "La La Land". fonte ...