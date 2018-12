Montesano in Rugantino: "Dopo 40 anni nun è cambiato gnente"

Roma, 18 dic. (askanews) - Un grande classico della romanità e della storia del teatro: il Sistina rende omaggio alla propria storia con "Rugantino" di Garinei & Giovannini. Interpretato dal mattatore Enrico Montesano, che torna al pubblico dopo 40 anni dallo storico originale.

"Che cambia? Niente, a me me pare ieri. So' contento..." dice. E la sua partner: "Rivederlo in scena è come se non fosse passato: sta al posto giusto". In scena dal 21 dicembre al 27 gennaio 2019, lo spettacolo è stato voluto dal direttore artistico del Teatro Sistina, Massimo Romeo Piparo. A fianco di Montesano, la splendida Serena Autieri per la prima volta nei panni di Rosetta: "Mamma mia, quanta paura, quanta emozione. Tanti sentimenti insieme, un personaggio amato da sempre. E poi essere accanto ad Enrico...." Montesano però ribadisce, "non voglio essere chiamato maestro, io sono sempre allievo".

E la battuta a cui sono più attaccati? "Ce ne so tante... "se te campa ancora tu padre so li mortacci tua fino a tu nonno". Semo tutti Rugantini".

L'invito è presto fatto: "Dovete da venì.... Venite a brindà con noi. Ndannate? V'aspettamo".