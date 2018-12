Mourinho non è più l'allenatore del Manchester United

Manchester (askanews) - José Mourinho non è più l'allenatore dei Red Devils. Lo ha annunciato lo stesso club inglese, con un breve comunicato sui suoi profili social: "Il Manchester United ha annunciato che José Mourinho ha lasciato il club - la nota ufficiale. Vogliamo ringraziarlo per il lavoro svolto in questo periodo e augurargli i migliori successi per il futuro". Non è chiaro se Mourinho abbia lasciato lo United come si evincerebbe dalla breve nota del club o se sia stato licenziato. Formula volutamente vaga per evitare complicazioni legali dal momento che gli avvocati delle due parti stanno lavorando in queste ore per trovare una soluzione per la rescissione del contratto e l'indennizzo che spetterà al portoghese (pare circa 30 milioni di euro), legato allo United fino al 2020.

Mourinho potrebbe aver chiesto di rendere pubblica la separazione sotto forma di addio volontario per questioni di immagine. "Un nuovo manager - scrive il club - sarà nominato fino al termine della stagione in corso, mentre il club avvierà un processo di reclutamento più approfondito per un nuovo manager a tempo pieno", in vista del prossimo campionato. Il traghettatore dovrebbe essere Michael Carrick, ritiratosi al termine dell'ultima stagione ed entrato subito dopo a far parte dello staff tecnico del Manchester.

Mourinho era arrivato a Manchester tre stagioni fa, scelto per riportare i Red Devils in trionfo, dopo gli allori della pluridecennale gestione di Sir Ferguson, e una fase successiva contraddistinta da una crisi di risultati. Ma nell'era dello Special One si contano più insuccessi che trionfi. Niente Champions né Premier League in bacheca ma solo alcuni premi consolatori per un club prestigioso come lo United: la conquista di Coppa di Lega, Europa League e Community Shield nel 2017.