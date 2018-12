Da Aretha Franklin a Bertolucci: chi ci ha lasciato nel 2018

Commercialisti: ricorso d'urgenza contro la fattura elettronica

Milano (askanews) - I commercialisti scendono in campo contro le maldestre modalità di avvio per la fattura elettronica e -dopo mesi si segnalazioni inascoltate- passano alle vie legali. L'Anc, l'associazione nazionale che riunisce i professionisti, ha infatti depositato al Tribunale Civile di Roma un ricorso contro l'Agenzia delle Entrate chiedendo, in via d'urgenza, il differimento dell'entrata ...