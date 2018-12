Brexit, May: parlamento Gb voterà su accordo a metà gennaio

Londra (askanews) - Il parlamento britannico potrà votare sull'intesa raggiunta dal governo di Londra e dalla Ue sulla Brexit nella settimana che inizierà il prossimo 14 gennaio. Lo ha annunciato nell'aula della Camera dei Comuni la premier Theresa May.

Il voto era inizialmente in calendario per martedì scorso, ma May a sorpresa lo ha rinviato, ammettendo che sarebbe stata battuta. Annunciando la nuova data May ha detto che la Ue ha chiarito che il cosiddetto backstop irlandese, la soluzione per tener aperto il confine tra Nordirlanda e Repubblica d'Irlanda in ogni evenienza, "non è un complotto per intrappolare il Regno Unito".

"I leader europei non potevano essere più chiari. Non hanno intenzione di usare la clausola, loro vogliono concordare la migliore relazione possibile con noi per il futuro", ha dichiarato.

May ha invitato i deputati ad approvare la Brexit. "Cerchiamo di non rompere il rapporto di fiducia con il popolo britannico con un altro referendum. Un altro voto sarebbe un irreparabile danno all'integrità delle nostre politiche, perchè direbbe a milioni di persone - che hanno riposto la loro fiducia nella democrazia - che la nostra democrazia non si concretizza nei fatti", ha sottolineato.

Il leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn ha detto che May ha "portato il Paese in una crisi nazionale" e non ha più il sostegno del governo.

Il governo aveva fissato per il 21 gennaio la data ultima entro quale il parlamento potrà esprimersi sul divorzio dalla Ue, che sarà effettivo il prossimo 29 marzo.