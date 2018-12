Attacco a Strasburgo, è morto Antonio Megalizzi

Strasburgo (askanews) - E' morto a Strasburgo Antonio Megalizzi, il giovane giornalista italiano colpito alla nuca da un proiettile sparato da Cherif Chekatt, l'attentatore ucciso ieri sera dalle forze di sicurezza francesi. Megalizzi da martedì sera lottava tra la vita e la morte. La notizia è stata confermata anche da fonti della Farnesina e poi dal ministero dell'Interno francese.

I timori per la sorte del giornalista 28enne di Trento erano stati rilanciati nel pomeriggio dalla notizia del decesso di una quarta vittima dell'attentato, confermata dalla procura di Parigi, che non aveva però fornito dettagli sull'identità e aveva precisato che una quinta vittima permane in stato di morte cerebrale.

Ricoverato in rianimazione presso l'ospedale di Hautepierre della città francese, le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. Un proiettile lo aveva raggiunto alla base del cranio, molto vicino al midollo spinale