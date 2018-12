Spazio, la sonda Nasa Voyager 2 vola nello Spazio interstellare

Nuovo album per il cantautore siciliano Max Dedo

Milano (askanews) - Il cantautore siciliano Max Dedo, torna con il terzo album da solista, "Un posto vero", un lavoro schietto e molto suonato, ma anche di ricerca interiore proprio come racconta il singolo che da il titolo al disco. "Il brano racconta delle ricerca di un posto vero, ma non un posto fisico in se, quanto un posto dell'anima, un posto spirituale, la ricerca di belle persone, di ...