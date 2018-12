Valpolicella, Bussinello: andremo oltre Kiev, cin cin all'Ucraina

Roma, (askanews) - Ha fatto tappa a Kiev il Valpolicella 50 Anniversary Tour. Obiettivo: incrementare il posizionamento della DOC, coniugando educazione e promozione.

"Dopo un anno siamo ancora in Ucraina - spiega Olga Bussinello, direttore del Consorzio Vini Valpolicella. E quest'anno abbiamo ancora aspettative migliori. Siamo stati particolarmente soddisfatti per l'interesse che il mercato ha mostrato verso i nostri vini e quest'anno abbiamo addirittura sold out per la master class con una lista di attesa di 50 persone. E' un mercato con grandi potenzialità, siamo già presenti nelle liste vini di molti ristoranti, vicinissimi ai vini francesi e cileni, con dei prezzi di tutto rispetto.

"Direi allora che il nostro obiettivo è il consolidamento su questo mercato, andando a costruire un vero e proprio tour in altre città oltre Kiev perchè questo è un mercato che non potrà che essere positivo per il vino italiano, per il vino della Valpolicella e per tutto il made in Italy di qualità confidenti di poter aprire nuove strade assicurando al mercato italiano una nuova e importante nicchia. Cin cin all'Ucraina".