Kiev, (askanews) - Tappa a Kiev per il Valpolicella 50 Anniversary Tour. Obiettivo: incrementare il posizionamento della DOC, coniugando educazione e promozione.

Pienamente confermato l'interesse che il mercato ucraino ha mostrato verso i vini Valpolicella, facendo addirittura registrare il sold out per la master class, con una lista di attesa di 50 persone.

Un mercato dunque con grandi potenzialità, come ha sottolineato

Olga Bussinello, direttore del Consorzio, che vede i vini a Tutela Valpolicella in molti ristoranti ucraini vicinissimi ai vini francesi e cileni.

Da qui la mission del Tour, cioè il consolidamento anche in altre città oltre Kiev. Cin cin all'Ucraina dunque, nuova e sempre più importante nicchia per i vini e per tutto il made in Italy d'eccellenza.