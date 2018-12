Tutto pronto per la finalissima di X Factor 2018

Milano (askanews) - Hanno affrontato un lunghissimo percorso, fatto di selezioni, eliminazioni, stress ma soprattutto tantissima musica, ora per i 4 finalisti è arrivata l'ora della verità. Anastasio, Bowland, Luna e Naomi il 13 dicembre si contenderanno il titolo di vincitore assoluto di X Factor 2018.

Per i giovani concorrenti del celebre talent molta emozione prima di salire sul palco gigantesco del Mediolanum Forum di Assago a cominciare da Naomi che è quella che ha fatto il percorso musicale più complesso.

"Sono molto contenta e soddisfatta perché siamo arrivati in finale e questo significa che qualcosa è andato bene, ho reagito e ho capito la chiave e non devo abbattermi e devo reagire alle cose. Penso che il mio percorso qui fuori andrà nella direzione più energica di me che è quella che arriva di più e mi da maggiore energia e forza".

Grande emozione anche per i Bowland la formazione iraniano-fiorentina della squadra di Lodo Guenzi. "Siamo molto contenti, siamo molto soddisfatti è tutto ancora molto surreale, speriamo di riuscire a digerirlo dopo. Siamo carichi e entusiasmati e anche un po' agitati ovviamente".

Vera rivelazione la sedicenne sarda Luna che ha dimostrato di essere un'artista molto versatile.

"Sicuramente l'inedito è stato fondamentale perché ha racchiuso tutti i generi che ho fatto, ho cantato e rappato e quindi è stato un sunto del mio percorso ed è bello proprio perchè mi rappresenta appieno, parla di me e mi descrive: il fatto che sono sarda, la storia col mio ragazzo, il fatto che io sia molto piccola però sono determinata e ho una grande forza perchè me lo sento"

E infine c'è il favorito Anastasio che unisce la rabbia rap allo spessore da cantautore.

"Secondo il rap ha già vinto, nel senso che è diventato un genere popolare. Io dico che il rap è una forma di espressione come tante e non vada valutato come rap in se perchè è una categoria troppo grande per inglobare il singolo prodotto, secondo me vince l'artista"

La sfida è apertissima, i quattro finalisti duetteranno con un'icona della musica italiana come Marco Mengoni. Tra i super ospiti della serata in onda alle 21.15 su Sky Uno e in chiaro su TV8 i Muse, i Thegiornalisti e Ghali.