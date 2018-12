Time: Khashoggi personalità dell'anno insieme ad altri reporter

Washington (askanews) - Jamal Khashoggi è stato designato personalità dell'anno dalla rivista statunitense Time.

Per il giornalista ucciso il 2 ottobre scorso nel consolato saudita di Istambul, si tratta di una celebrazione condivisa con altri giornalisti che il prestigioso settimanale americano ha definito "The Guardians", i guardiani impegnati nella "guerra per la verità" per la quale hanno pagato alcuni come lui con la morte, altri con la prigione e le violenze.

Oltre a Khashoggi infatti il settimanale ha deciso di onorare la giornalista filippina Maria Ressa, sottoposta a censure e minacce da parte del regime di Duterte. Poi i due reporter birmani dell'agenzia Reuters Wa Lone e Kyaw Soe Oo, attualmente in carcere. C'è anche la redazione del giornale locale statunitense Capital Gazette, cinque membri della quale sono morti in un attacco avvenuto il 28 giugno scorso ad Annapolis, nello stato americano del Maryland.

Il Time è uscito in edicola con quattro diverse copertine per dare risalto a tutti i suoi "guardiani". I giornalisti hanno superato nella scelta Donald Trump che era dato per favorito dai bookmakers.

È la seconda volta consecutiva che il magazine sceglie un gruppo come personalità dell'anno. Nel 2017, infatti, erano finite in prima pagine alcune delle persone che "rotto il silenzio" sulle molestie sessuali degli uomini di potere.