Salvini: ricostruire asse Roma-Berlino per dare slancio a Europa

Roma, (askanews) - "L'asse Roma-Berlino è fondamentale per rilanciare l'Europa e farò di tutto per rilanciarlo visti anche i problemi che ci sono in Francia".

Lo ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a Roma nella sede della Stampa Estera alle domande dei giornalisti internazionali.

"Ho incontrato l'ambasciatore tedesco in Italia la settimana scorsa al Viminale - ha spiegato Salvini - secondo me il 'Rinascimento' dell'Europa può ripartire innanzitutto dal dialogo tra Berlino e Roma, visti i problemi che ci sono a Parigi, io non penso a riedizioni di un passato triste e fallimentare per entrambi, ma farò di tutto per rinnovare l'asse Roma-Berlino che potrà dare slancio a un'Europa che, secondo me, è ferma. L'Europa è a rischio perché è governata male dalle stesse persone da decenni. Io sono convinto che quello tra Italia e Germania sia un'asse fondamentale da ricostruire per ridare vita al sogno europeo".