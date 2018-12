Torna la Formula E, Felipe Massa sfida il falco pellegrino

Roma, (askanews) - Felipe Massa sfida l'animale più veloce del pianeta, il falco pellegrino, in una corsa nel deserto, al volante della Gen2. Un corto per celebrare l'inizio del campionato della Formula E e il ritorno al volante del pilota in cui si vede il predatore che prende di mira un'esca attaccata al telaio della monoposto di Massa.

Una corsa a tutta velocità a 90 km a Sudest del sito Patrimonio Unesco a Ad Diriyah, dove si terrà la prima gara della stagione, con il falco pronto a mettere gli artigli sugli specchiati dell'auto. L'animale, infatti, è in grado di raggiungere picchi di 350 km/h in picchiata.

Lo scorso anno il campione in carica Jean-Eric Vergne aveva corso fianco a fianco a un ghepardo nel Western Cape in Sud Africa, sconfiggendolo. Stavolta sono stati i fan a lanciare la nuova sfida suggerendo una competizione più complessa, contro un falco pellegrino. "È stata un esperienza incredibile gareggiare contro l animale più veloce della Terra - ha detto Felipe Massa - non è qualcosa che dimenticherò facilmente".

Il campionato della Formula E parte il 15 dicembre in Arabia Saudita, ad Ad Diriyah, con il debutto della rivoluzionaria Gen2 e del pilota del Team Venturi Felipe Massa che dopo una lunga carriera in Formula 1 torna per cimentarsi con un'auto elettrica.