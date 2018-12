Passo del Tonale: strumenti di ghiaccio per concerti sul Paradiso

Milano (askanews) - Violoncelli, chitarre, persino percussioni scolpiti nel ghiaccio per dare vita a concerti sotto zero: è l'Ice Music Festival. Al Passo Paradiso, nella località del Tonale, tra Lombardia e Trentino, per tutto l'invero si svolgeranno quattro concerti a settimana, due al giovedì e due al sabato, all'interno di un igloo a 2.600 metri di altezza con gli strumenti di ghiaccio scolpiti dall'artista Tim Linhart e suonati da maestri italiani e internazionali. "L'Ice Music Festival sarà una esperienza unica: c'è la musica, ma musica in un ambiente davvero particolare, che vibra di emozioni che non sarebbe possibile vivere in alcun altro contesto - dice Fabio Sacco, direttore dell' Azienda per il Turismo Val di Sole - Quindi si stratta di concerti certo, ma anche di un incontro di anime, tra la musica, il ghiaccio, la neve. Ed è anche un messaggio di sostenibilità. Perché gli strumenti che nascono dall'acqua ci ricordano anche che questo elemento è la fonte della nostra vita, è assolutamente imprescindibile".

Il cartellone - presentato a Milano nel corso di incontro al Teatro Litta - prevede esecuzioni di diversi generi, dal rock alla musica barocca al jazz. Tra gli artisti anche il violoncellista Giovanni Sollima, tra i primi a misurarsi con gli strumenti di ghiaccio e la loro particolare anima. "Si suona una superficie che può essere una percussione, uno strumento inventato dal genere umano, o uno strumento naturale - dice Sollima - il violoncello di ghiaccio è una via di mezzo. E' un organismo vivente, e in continua metamorfosi, perché poi scompare. Ma è stato concepito dall'uomo secondo i principi della liuteria. Il suono che viene fuori è siderale penso per chi ascolta e vede è un po' come avere di fronte un ufo".

Alle discese sugli sci, ai panorami dei ghiacciai, alle specialità gastronomiche delle valli si aggiunge quindi l'opportunità di una esperienza culturale e artistica dal forte impatto emotivo. Come conferma Michele Bertolini, consigliere delegato Consorzio Adamello Ski. "Secondo me sarà una cosa eccezionale, un qualcosa in più che uscirà dagli schemi del vivere la montagna invernale - dice Michele Bertolini,consigliere delegato Consorzio Adamello Ski - Quindi non solo albergo, happy hour, spa, sauna. Ma anche qualcosa di culturale e bello da vivere. Inoltre quello che consiglio è di assistere al concerto, poi cena in quota".

I concerti prenderanno il via il 5 gennaio e termineranno il 30 marzo. Per accedere all'Ice Dome, il teatro nel ghiaccio, sono stati previsti il prolungamento degli orari degli impianti ed una serie di offerte cumulative.

