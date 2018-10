Fallico: interessati a finanziare Nord Stream i

Mosca (askanews) - Parla il numero uno di Banca Intesa Russia e Conoscere Eurasia a proposito del progetto di gasdotto Nord Stream 2, destinato a raddoppiare i flussi di oro blu dalla Russia all'Europa. "Non dobbiamo dimenticare che la crescita della domanda di gas è molto significativa. Nei prossimi cinque anni avremo una crescita non inferiore al 20%. Le attuali strutture degli attuali gasdotti sono strapiene. Non riescono a pompare un metro cubo in più. Per cui raddoppiare il gasdotto del nord Stream con un altra portata di 55 miliardi di metri cubi offre respiro all industria europea. Io mi sento di dire che ci garantiremo una tranquillità dal punto di vista di autonomia europea e sicurezza energetica. Non dobbiamo dimenticare che ci sono problemi geopolitici in varie parti del mondo. Non dobbiamo dimenticare che si stanno sgonfiando i pozzi che pompano gas dalla Norvegia. Siamo in una situazione di questo tipo. Per la parte finanziaria, essendo un gasdotto praticamente accettato dall Europa, e l Europa ha puntato i piedi perché si faccia, senza sanzioni da parte di nostri amici americani, io mi sento di dire che tutti gli istituti finanziari, e sicuramente il nostro è interessato, in assenza di sanzioni, a finanziare questo gasdotto".