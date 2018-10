Sodalitas premia le aziende che coniugano sostenibilità e impresa

Milano (askanews) - Dalle soluzioni per il riciclo dei prodotti assorbenti per la persona, ai progetti per aiutare i coltivatori di caffè colpiti dalla "roya", la malattia che annienta il raccolto, ad Haiti e nella repubblica Dominicana, fino a iniziative concrete di sostegno alla lotta contro la violenza sulle donne. Sono alcuni dei 10 migliori progetti di imprese vincitori del Sodalitas Social Award, il riconoscimento più autorevole assegnato in Italia a imprese che assumono la leadership per realizzare un futuro sostenibile.

Il premio promosso da Fondazione Sodalitas è giunto quest'anno alla 16esima edizione e ha visto la partecizione di ben centotrentacinque progetti presentati da oltre 80 imprese pubbliche e private.

I riconoscimenti sono stati consegnati nel corso dell'incontro 'Le imprese protagoniste dello sviluppo sostenibile', tenutosi all'Auditorium di Assolombarda a Milano, in cui sono intervenuti, tra gli altri, Adriana Spazzoli, presidente di Fondazione Sodalitas e Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda.