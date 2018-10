Toilette sudicie? In India le donne fanno la pipì in piedi

Dehli, 8 ott. (askanews) - È l'incubo quotidiano delle donne indiane fuori casa: trovare un bagno in condizioni decenti. A provare a risolvere l'annoso problema delle sudicie toilette pubbliche in India sono state delle startup locali, che si sono inventate una soluzione semplice quanto innovativa: il PeeBuddy, uno strumento che permette alle donne di urinare in piedi, prerogativa finora, come si sa, riservata al genere maschile. L'idea è stata presentata con un divertente spot:

Per Vidhi Malla, esperta di comunicazione con la passione per la motocicletta, la sosta pipì durante le gite con il suo motoclub tutto al femminile è sempre impossibile: "È un ottimo prodotto. Ma c'è ancora molto da fare. Può essere una soluzione provvisoria, ma la soluzione vera è avere toilette più pulite. Dimenticati di avere bagni puliti, non ci sono bagni. È un grande problema, perché in quanto donna non puoi fare la pipì all'aperto, è pericoloso".

"Ha cambiato, rivoluzionato la mia vita, perché ora posso bere quanto voglio", aggiunge la collega motociclista Niharika Singh Dalal.

Usare toilette sporche, non bere abbastanza acqua o trattenere l'urina a lungo, significa elevare il rischio di contrarre infezioni del tratto urinario per le donne indiane.

A inventare PeeBuddy è stato un uomo, Deep Bajaj: "Le clienti che hanno iniziato a usarlo non tornano indietro. Non devo neanche sforzarmi tanto a convincerle, a essere onesto. Si tratta semplicemente di fare loro capire che una soluzione come questa esiste".

Peebuddy è un semplice imbuto di cartone plastificato, di color verde acido. Negli ultimi 18 mesi ne sono stati venduti 750.000 pezzi. Non è certo la soluzione alla mancanza di igiene nelle toilette in India, ma è pur sempre una soluzione.

La mancanza di igiene rimane un grosso problema in India, nonostante le politiche aggressive attuate dal premier Narendra Modi da quando è arrivato al potere nel 2014. Nella capitale Nuova Delhi, che conta 19 milini di persone, esistono appena poche centinaia di toilette pubbliche. Secondo un sondaggio condotto da Action Aid nel 2017, il 70% di essere risulta sporco e senza acqua.