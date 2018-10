Trasporto su gomma, accordo strategico tra Flixbus e Baltour

Roma, (askanews) - Accordo strategico tra FlixBus e Gruppo Baltour: i due grandi operatori di viaggi in autobus a lunga percorrenza hanno infatti annunciato una collaborazione che, attraverso l'unione di competenze digitali e tradizionali, darà un nuovo impulso alla mobilità su gomma, a beneficio di quanti si spostano quotidianamente in Italia e verso l'estero.

Grazie a questa intesa, gli utenti potranno raggiungere sempre più destinazioni e beneficiare di maggiori frequenze, come ha spiegato Andrea Incondi, amministratore delegato di Flixbus Italia: "Assolutamente! Attraverso questa integrazione dei due network, il network di Baltour e il network di Flixbus, raggiungeremo sempre più città, più destinazioni. Arriveremo in Calabria, con più collegamenti verso Reggio, e intensificheremo ad esempio le tratte della Toscana tra Siena e Roma e collegheremo sempre più centri minori che attualmente non raggiungiamo".

Inoltre, i viaggiatori avranno accesso a un sistema di prenotazione facile e intuitivo, tramite App e sito web, ad una maggiore flessibilità di cancellazione o modifica della prenotazione e maggiori servizi e comfort a bordo.

La partnership, ha spiegato Agostino Ballone, presidente del Gruppo Baltour, punta anche a rispondere in modo tempestivo e preciso ad un'esigenza crescente di mobilità espressa dai territori: "E' un settore che, lo dimostrano i numeri, è in fortissima crescita. Vanno intercettate le clientele giuste, i flussi di traffico necessari e corretti per lo sviluppo di tutto il settore, quindi le sinergie, la creazione di hub... tutta una serie di iniziative che, credo, da questa unione (il settor) ne esca in maniera rafforzata".

Già da metà novembre tutte le linee del Gruppo Baltour saranno acquistabili anche sul sito di Flixbus, tramite App e nelle oltre 6.000 agenzie di viaggio affiliate su tutto il territorio.