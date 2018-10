Aquarius, 25mila firme per chiedere bandiera svizzera per la nave

Milano, 9 ott. (askanews) -

AFP 12.46

Berna (askanews) - Cresce il sostegno all'Aquarius. Ha raggiunto le 25mila firme la petizione per chiedere alla Svizzera che adotti la nave usata dalle ong SOS Méditerranée e Medici senza frontiere per salvare migranti nel Mediterraneo. Da quando Panama ha tolto la bandiera la nave è ferma al porto di marsiglia. Senza una bandiera L'Aquarius non può circolare in acque internazionali. Di fronte alla cancelleria federale di Berna alcuni attivisti hanno manifestato per sostenere l'iniziativa.