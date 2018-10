Il leggendario poeta arabo Antara diventa supereroe dei fumetti

Milano (askanews) - Il leggendario poeta-guerriero arabo Antara diventa un supereroe dei fumetti. Nato dall'amore fra un capo tribale e la sua schiava, in lotta per tutta la vita per conquistare libertà e il nome di suo padre, Antara ha un posto speciale nel cuore e nella memoria collettiva del mondo arabo. Amore, coraggio, libertà, schiavitù, tutti elementi che l'autore Mumen Hilmi ha deciso di fondere in una serie a fumetti illustrata da Asheaf Ghuri, trasfomando il poeta in un supereroe.

"Abbiamo affrontato il conflitto esteriore e interiore con cui combatteva Antara. Lui sentiva di meritare di più, il meglio. E poi il continuo confronto con la sua comunità, il padre e l'amata Abla, figlia di uno sceicco e oggetto dell'amore eterno di Antara. La storia ha molte facce che possono essere esplorate e messe in discussione" spiega Hilmi. Non c'è nessuna rincorsa allo stereotipo del supereroe: i poteri di Antara sono le sue qualità.

"Quello che abbiamo cercato di fare è presentare un eroe arabo che avesse le qualità amate dalla comunità araba, orientale, e che avesse l'abilità di motivare i giovani ad essere migliori. Oltre a doti di cavalleria e coraggio".

Una storia universale che prende vita vignetta dopo vignetta.