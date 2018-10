Nordcorea, Kim Jong-un ha invitato Papa Francesco a Pyongyang

A rischio i dati di 500mila utenti, chiude il social Google+

Milano (askanews) - Google+ chiude. E non è una fine indolore, visto che Mountain View ha contemporaneamente reso noto che un bug nel sistema ha fatto diventare accessibili a sviluppatori esterni i dati di 500mila utenti per oltre due anni. La falla è stata scoperta e sistemata nella primavera scorsa e non ci sono prove che questi dati siano stati usati secondo quanto sostiene Google. Ma l'aver ...