Neosurance: start up italiana per micropolizze arrivata negli Usa

Roma, 8 ott. (askanews) - Proteggersi da un furto in casa mentre si è in viaggio o da un incidente durante una pedalata in bicicletta. Si tratta delle cosìdette delle micropolizze, quelle assicurazioni che attivi solo quando ne hai bisogno. Un settore in espansione ancora di più grazie alle nuove tecnologie che facilitano l'incontro tra consumatori e aziende. Ed è proprio grazie alla capacità di saper cogliere le opportunità del digitale che si è sviluppata Neosurance start up innovativa nata nel 2016 dallo spirito imprenditoriale di un gruppo di professionisti italiani arrivata in Silicon Valley lo scorso anno. E' la prima piattaforma in grado di riconoscere il contesto fisico e digitale delle persone al fine di veicolare micro-polizze sui loro dispositivi mobili tramite l'invio di notifiche personalizzate.

A parlarne è Diego Caputo, Head of business and product management. "Il punto di forza - spiega - sta nell'aver deciso di cambiare il paradigma distributivo da un modello on demand in cui è l'utente che autonomamente va a comprare un'assicurazione a un modello in cui l'utente riceve una proposta mirata sulla base delle sue esigenze e comunicata in una maniera estremamente comprensibile, un proposta che possa essere attivata in tre click sullo smartphone immediatamente che poi è lo stesso veicolo che deve essere quello che serve per mantenere le promesse assicurative ovvero per dare la possibilità all'utente di denunciare un sinistro o richiedere assistenza con la stessa semplicità o velocità con cui hai acquistato la polizza".

Neosurance punta a raggiunge nei prossimi anni una user base di oltre 30 milioni di utenti. Proprio per questo da quest anno ha costituito una sussidiaria negli Stati Uniti e ha attivato le attività commerciali direttamente in loco. Infatti, tra i principali obiettivi per il 2018 c è anche quello di fare fundraising per aumentare le operatività sul fronte internazionale.