Un aereo su tapis roulant può decollare? #IlPOLIMIrisponde

Milano (askanews) - Da un po' circola su internet un bizzarro quesito: un aereo che rulla su un tapis roulant alla stessa velocità richiesta per il decollo, può sollevarsi da terra? Naturalmente la risposta è no, perché manca un elemento fondamentale per il volo, cioé che l'ala dell'aereo venga investita dal flusso d'aria relativo. Per dare risposta a domande di carattere scientifico come questa, per chiarire dubbi o approfondire notizie tecniche, il Politecnico di Milano ha ideato la rubrica video su youtube #IlPOLIMIrisponde, visibile anche sulla piattafoprma Igtv di Instagram.

Chiunque può inviare via mail a socialmedia@polimi.it la sua domanda che sarà proposta a uno degli oltre 1300 docenti e ricercatori dell ateneo. Gli esperti, mettendo a disposizione le proprie competenze, risponderanno con un breve video.

La nuova rubrica quindicinale raccoglie l'eredità del canale "L'esperto della settimana" che dal 2009 ha letto attraverso una lente scientifica i maggiori fatti di cronaca. I temi possibili sono innumerevoli e abbracciano le grandi aree dell'architettura, del design e dell'ingegneria in tutte le loro declinazioni: dalla conservazione dei beni culturali alla bioingegneria, dall'economia alla moda, dalla fisica all'urbanistica, fino all'esplorazione dello Spazio e ai dubbi sulla vita di tutti i giorni.