La Nobel per la Pace Nadia Murad: un onore e una responsabilità

Washington (askanews) - "Venerdì scorso il comitato del Nobel mi ha annunciato che sono stata selezionata come co-vincitore del Premio Nobel per la Pace 2018. Questa è stata una sorpresa per me, questo è un grande onore e allo stesso tempo coincide con una grande responsabilità". Lo ha affermato Nadia Murad, l'attivista per i diritti umani irachena yazida commentando il premio Nobel vinto insieme a Denis Mukvege.