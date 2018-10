Pd, Dika: i delusi da governo non torneranno in automatico da noi

Firenze, 8 ott. (askanews) - "I riscontri più belli sono stati quelli dei militanti, tanti e tante che mi hanno scritto da tutta Italia. Dimostrano che c'è tanto entusiasmo e voglia di ripartire. Quindi il problema non è la base. La base è pronta, pronta a fare opposizione a questo Governo e a creare l'alternativa che deve esserci". Così Bernard Dika, il 20enne componente della direzione nazionale del Pd, torna a parlare delle reazioni ricevute dopo il suo intervento in piazza del Popolo, una settimana fa, che è stato il più applaudito, oltre a quello di Federico Romeo, e che è stato citato da esempio nella newsletter di Matteo Renzi.

"L'errore più grande -afferma Dika- è credere che quando il consenso per questo Governo calerà, la gente tornerà in automatico da noi. Non sarà così, se noi non saremo pronti a dare in mano agli elettori una nuova proposta".