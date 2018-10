Presidenziali Brasile, candidato estrema destra al ballottaggio

Brasilia (askanews) - Il nuovo presidente del Brasile verrà deciso dal ballottaggio fra il candidato di estrema destra Jair Bolsonaro e il candidato di sinistra Fernando Haddad, del Partito dei lavoratori. Bolsonaro non ha superato la soglia dle 50% ma ha raggiunto percentuali impensabili fino a qualche mese fa, ottenendo oltre il 47% dei consensi. Il suo partito sostiene che la soglia del 50 sarebbe stata superata se non ci fossero stati problemi col voto elettronico.

"Non possiamo rimanere in silenzio, chiederemo soluzioni al Tribunale supremo elettorale - ha detto in un video su Facebook il 63enne candidato - Se non ci fossero stati, avremmo avuto il nome del Presidente della Repubblica stasera", ha aggiunto.

I suoi sostenitori hanno protestato a Brasilia al grido di "Brogli, brogli!".

Tra i sostenitori del 55enne Haddad, grande sollievo nel vedere il candidato qualificato per il secondo turno. Haddad è partito in salita, dato che ha iniziato la campagna elettorale solo quattro settimane prima delle elezioni, visto che l'ex presidente Lula, in carcere per corruzione e ineleggibile, si è ritirato solo all'ultimo momento.