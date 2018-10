La scrittrice nigeriana Adebayo: i libri cambiano la nostra vita

Ferrara (askanews) - "La letteratura può cambiare le nostre vite? Io credo assolutamente sì. A livello più intimo una persona che legge un libro o viene colpita da una storia, una delle cose che accade è che si trova a vivere delle vite che a volte somigliano a una voragine, e io credo che questo aumenti la capacità di empatia verso gli esseri umani e ci fornisce strumenti per essere più compassionevoli e per costruire una società più giusta". Lo ha detto, dal festival Internazionale a Ferrara, la scrittrice nigeriana Ayobami Adebayo, autrice del romanzo "Resta con me".

"A un livello più politico - ha aggiunto la scrittrice - in certi Paesi dove c'è una forte lotta politica per la libertà, la letteratura, il teatro e le poesie sono una parte integrante di questa battaglia".