L'ultimo omaggio a Charles Aznavour alla chiesa armena di Parigi

Parigi, 6 ott. (askanews) - Le esequie di Charles Aznavour, morto lunedì a 94 anni, sono state celebrate alla cattedrale armena Saint Jean Baptiste di Parigi, all'indomani della pubblica celebrazione officiata dal presidente francese Emmanuel Macron.

L'ultimo omaggio al grande cantante di origine armena è stato seguito da moltissimi parigini e da una folta rappresentanza della comunità armena: presente anche il primo ministro del paese, Nikol Pachinian: "E' un giorno di lutto in Armenia e per tutti gli armeni", ha detto.

"Ogni volta che cantava al palazzo dei Congressi prendevo i biglietti per dieci serate di seguito per non perdere nulla. E sua figlia gentilmente mi vedeva e mi diceva "sei qui anche stasera?" "Eh sì, sono qui perché ho scelto fra lo psichiatra e tuo padre e credo che tuo padre mi faccia molto bene" dice una signora.

E una delle giovani organizzatrici: "Ho lavorato all'organizzazione anche a titolo personale, perché era diciamo il rappresentante degli armeni, e io sono di origine armena; ci sosteniamo".