Calabria, Protezione Civile: al lavoro senza sosta da 48 ore

Crotone, 6 ott. (askanews) - Moltissimi gli interventi di vigili del fuoco e volontari della Protezione civile in Calabria, dove ieri a San Pietro Lametino lo straripamento di un torrente si è portato via l'automobile di una donna con i due figlioletti. Prosegue anche oggi l'allerta: "E' caduta moltissima acqua sia nella Calabria tirrenica che ionica. Qui abbiamo avuto le vittime. Una signora percorreva una strada in salita che ai lati ha dei muri che hanno canalizzato l'acqia ed è stata trasportata dalla corrente" ha spiegato Carlo Tenzi, capo della protezione civile della Calabria. "Ieri pomeriggio abbiamo effettuato centinaia di sgomberi ed in effetti stanotte quello che si temeva è accaduto con lo straripamento di alcuni fiumi". Massima allerta ancora sia sul versante ionico che tirrenico nella regione; "Abbiamo dispiegato oltre centocinquanta unità di personale sul territorio, lavorano da 48 ore senza sosta" conclude Tanzi.