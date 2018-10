Calcio, Cristiano Ronaldo non convocato in Nazionale

Porto (askanews) - Cristiano Ronaldo non è stato convocato dal ct del Portogallo, Fernando Santos, per le prossime due partite della sua Nazionale. Ronaldo era rimasto fuori già a settembre, per la sfida all'Italia. Anche in questo caso sembrerebbe che la mancata convocazione sia "una decisione concordata tra il giocatore, il commissario tecnico e il presidente federale", su richiesta dello stesso Cr7 che avrebbe bisogno di un po' di tranquillità per completare il suo ambientamento nella Juventus.

Abbiamo deciso che Ronaldo non sarà convocato per le prossime due gare, questa e la prossima", ha detto Santos.

Sembrerebbe smentita, dunque, una presunta volontà di voler lasciare la Nazionale. Ronaldo ha ribadito più volte, infatti, che "sarà sempre disponibile per vestire la maglia del Portogallo".

Sulla vicenda, comunque grava l'ombra del presunto caso di molestie sessuali di cui Ronaldo sarebbe stato accusato dall'ex modella americana Kathryn Mayorga secondo la quale il campione portoghese avrebbe tentato di violentarla in un albergo di Las Vegas nel 2009. Accuse alle quali Ronaldo ha risposo con un video su instagram, negando ogni addebito.

"Sono notizie false, è normale, cercano di promuoversi e di diventare famose usando il mio nome", ha detto Cr7 dicendosi tranquillo e di "attendere con ansia il risultato di eventuali indagini e processi.

"Lo stupro - ha spiegato il giocatore - è un crimine abominevole che va contro tutto ciò che sono e tutto ciò in cui credo".