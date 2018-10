Il sindaco di Riace: chi paga per Becky Moses, morta nel rogo?

Riace, 4 ott. (askanews) - Durante le sue dichiarazioni alla fine dell'interrogatorio di garanzia, il sindaco di Riace Mimmo Lucano ha fatto riferimento al tragico episodio che ha riguardato Becky Moses, la 26enne immigrata di nazionalità nigeriana, che dopo essere stata ospite a Riace è dovuta andar via in quanto non possedeva più le autorizzazioni necessarie a restare legalmente sul territorio italiano. Becky Moses aveva trovato riparo presso la baraccopoli di San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro, ma a seguito di un incendio nel gennaio scorso è morta carbonizzata.

"Io vorrei chiedere - ha affermato Lucano - se è giusto quello che è successo a Becky. Io come ho sindaco ho un incubo nell'anima pensando che quella ragazza era in accoglienza a Riace e ha avuto due dinieghi ed è dovuta andare via; è stata costretta a ritornare nella tragedia del suo paese ed è finita a San Ferdinando per poi morire. Ma chi ha pagato per lei? - ha detto Lucano - Io quello che ho fatto, l ho fatto per evitare che altre persone facessero la sua fine".