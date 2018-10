Gagarin, il primo salame lanciato nello spazio: missione compiuta

Cremona, (askanews) - Missione compiuta per "Gagarin", il primo salame lanciato nello spazio. L'insaccato astronauta, che verrà esposto nel centro storico di Cremona dal 26 al 28 ottobre per la seconda Festa del Salame, è decollato il 3 ottobre ed è atterrato sano e salvo dopo un volo di circa quattro ore: il salame ha raggiunto la mesosfera, agganciato ad un tagliere di legno, a bordo di un pallone aerostatico riempito con 4 metri cubi di elio puro.

Gagarin ha toccato un'altezza di 28 chilometri e ha resistito a una temperatura di -54 °C, prima di essere paracadutato in aperta campagna. Gagarin sarà una delle star della Festa del Salame, rassegna unica in Italia che per tre giorni porterà nel centro di Cremona una grande varietà di insaccati da tutto lo Stivale e proporrà un ricco programma di eventi tra cui degustazioni in chiave gourmet, incontri scientifici sulle proprietà nutrizionali degli insaccati e anche una sfida per l elezione del "miglior salame contadino".