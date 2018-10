Roma, (askanews) - Ex modella accusa Ronaldo di stupro: falso, crimine abominevole Kathryn Mayorga incoraggiata a denunciare dal #MeToo

"Attendo con ansia il risultato di eventuali indagini e processi, perché nulla pesa sulla mia coscienza. Nego fermamente le accuse emesse contro di me. Lo stupro è un crimine abominevole che va contro tutto ciò che sono e tutto ciò in cui credo".

Ha usato Twitter, Cristiano Ronaldo, per negare tutto. L'ex modella americana Kathryn Mayorga ha accusato il campione, oggi alla Juventus, di aver abusato di lei nella suite del Palms Casino Resort di Las Vegas nel 2009.

A rivelare la vicenda è stato il settimanale tedesco Spiegel ma il tabloid britannico The Sun ha aggiunto un altro tassello, pubblicando online un video che mostra la serata trascorsa dai due in discoteca. Mayorga ha avviato una causa legale, dichiarando di essere stata pagata allora 375mila dollari da CR7 per mettere a tacere l'intera vicenda. Ma dopo anni, ha deciso di renderla pubblica e denunciare tutto, spinta dalla campagna del movimento #MeToo, ha rivelato il suo avvocato Leslie Mark Stovall.

"Il movimento MeToo e le donne che si sono ribellate e hanno svelato molestie sessuali hanno dato a Kathryn molto coraggio e le hanno permesso di uscire allo scoperto".

E Larissa Drohobycer, anche lei sua legale, ha aggiunto: "Ci ha raccontato che dalle molestie del 2009 ha sofferto di depressione, ha preso in considerazione il suicidio, ha avuto problemi con l'alcol, difficoltà nelle relazioni personali e nel trovare lavoro. Chiediamo giustizia".