Def, Conte: deficit 2,4% nel 2019, 2,1% nel 2020, 1,8% 2021

Roma, (askanews) - "Vi confermiamo ufficialmente che il rapporto disavanzo-Pil resta confermato al 2,4% nel 2019, per poi scendere al 2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021". Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte.

Il debito pubblico si attesterà al 130,9% del Pil nel 2019 "poi scenderemo progressivamente sotto il 130% nel 2019 fino al 126,5% nel 2021", ha aggiunto.

"Stiamo rispettando l'impegno che abbiamo preannunciato. Ovvero che sarebbe stata una manovra seria, responsabile e coraggiosa, soprattutto nel 2019, riteniamo che il nostro Paese abbia bisogno di una manovra che solleciti una forte crescita, che poggia il fondamento sul piano di investimenti pubblici molto significativo".

Per Conte, dunque, "il paese riparte, rilanciamo la crescita economica, assicuriamo lo sviluppo sociale, prospettiamo una Pa amica, adottiamo misure nel segno dell'equità e dello sviluppo sociale, non tagliamo anzi invertiamo il trend, sulla sanità, prestiamo attenzione a istruzione, ricerca, innovazione tecnologica. Inoltre prevediamo un calo della disoccupazione attestandosi intorno all'8 se non al 7 per cento".