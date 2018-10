Melania Trump in Ghana visita la prigione degli schiavi

Roma, (askanews) - La first lady americana Melania Trump ha visitato in Ghana un forte usato per il commercio degli schiavi, nel secondo giorno del suo tour in Africa. "Akwaaba (Benvenuta) a Cape Coast, Melania Trump", recitava lo striscione posto sui muri della fortezza, situata a circa 145 chilometri dalla capitale Accra.

Cape Coast Castle, il forte dove un numero non calcolabile di africani venne detenuto prima di essere imbarcato e trasportato nelle Americhe, è oggi un sito Unesco. Nel 2009 venne visitato dall'allora presidente americano Barack Obama.

"Le prigioni che ho visto, sono qualcosa che tutti dovrebbero vedere e sperimentare...e quello che è successo tanti anni fa è davvero una tragedia".

Il viaggio in Ghana, Malawi, Kenya ed Egitto è incentrato sull'istruzione per i bambini, le cure in ospedale per mamme e figli e sulle attività sostenute dall'Agenzia americana per lo sviluppo internazionale.