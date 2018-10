Maria Elena Boschi sulla cover di Maxim: mi sono messa in gioco

Roma, (askanews) - Un'inedita Maria Elena Boschi in copertina su Maxim. L'ex sottosegretaria alla presidenza del Consiglio si è raccontata ai lettori della rivista, sul numero di ottobre, e si è fatta immortalare da Oliviero Toscani, come si vede nello shooting pubblicato sul sito di Maxim Italia.

"Un'esperienza sicuramente nuova per me e anche molto divertente, insolita.... a iniziare dall'alzataccia per venire da Roma in Toscana dopo che avevo fatto le 2 e mezza in Commissione a lavorare in Parlamento".

"E' stato comunque divertente provare a mettersi in gioco, in modo anche scherzoso".

Da molti considerata una delle donne più affascinanti del governo precedente, nell'intervista tra le altre cose ha rivelato di essere felice per essere riuscita a rimanere se stessa, nonostante gli attacchi a lei e alla famiglia e ha detto di aver voluto offire una nuova immagine di se', intima, su Maria Elena Boschi come persona.

E sulle foto realizzate da Toscani: "Spero siano foto guardate con simpatia, fatte con ironia senza prendersi troppo sul serio, non sono una modella o attrice, ma era un modo anche per raccontare una parte di se' che magari si vede meno e che avendo avuto responsabilità di governo era giusto fosse in secondo piano rispetto al lavoro pubblico e politico".