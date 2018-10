Di Maio: Gemme commissario giusto per Genova, nessun altro nome

Roma, 3 ott. (askanews) - "La formalizzazione del commissario per Genova avverrà nelle prossime ore. Io non ho notizie" di un cambiamento di nome che non sia Claudio Gemme, "per me lui viene da Fincantieri, quindi ha il know how, è di Genova e ha addirittura i genitori sfollati, quindi è una persona motivata". Così Luigi Di Maio, a Montecitorio, ha risposto sulle voci che per gestire l'emergenza Genova ci siano nuovi nomi.

Il sindaco Bucci, o Cingolani? "Io non ho notizia che questi nomi siano sul tavolo del premier Conte" ha detto Di Maio. Quanto ai ritardi Di Maio assicura che "con il decreto emergenze per Genova abbiamo accelerato le procedure, perciò tutto sarà velocissimo, questo lo posso assicurare".