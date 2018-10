Di Maio elenca i successi Ilva e Baekert: e adesso Alitalia

Roma, 3 ott. (askanews) - "Dopo 4 mesi di governo abbiamo chiuso la vertenza Ilva e assicurato la cassa integrazione ai lavoratori della Bekaert. Un grande lavoro di squadra; in tempi record trattando fino alle 4 di stanotte i lavoratori della Bekaert, azienda che sta andando in Romania e lasciando duecento famiglie a casa, avranno la cassa integrazione per tutto il 2019; intanto stiamo lavorando a un nuovo soggetto che riapra i battenti dell'azienda. E il prossimo mese chiuderemo brillantemente e sicuramente il dossier Alitalia". Lo ha detto il vicepremier e ministro per le Attività produttive e del Lavoro Luigi Di Maio, parlando con i cronisti a Montecitorio.