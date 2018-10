Di Maio: deficit può scendere nel 2020-21 con tagli e crescita

Roma, 3 ott. (askanews) - "Per il momento il deficit al 2,4 resta sicuramente per il 2019, per il 2020 e 2021 stiamo vedendo di accelerare l'abbassamento del rapporto deficit-pil con un intervento massiccio di tagli agli sprechi, con la previsione di una crescita più alta e con la valorizzazione degli investimenti". Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepremier e leader M5s, rispondendo ai cronisti a Montecitorio a proposito della nota del Def sul debito.

"Per capirci si può investire di più sulla semplificazione con il codice degli appalti, il codice di procedura civile e prevedendo una crescita più alta. Ma deve essere chiaro che per il M5s o è la manovra del popolo o non ne vale la pena", ha ribadito Di Maio.