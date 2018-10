Spider-Man: Un Nuovo Universo, un innovativo Uomo-Ragno a cartoon

Roma, (askanews) - Un nuovo "Uomo Ragno", una versione fresca con uno stile visivo innovativo e particolare dello storico fumetto portato al cinema. Arriverà nelle sale a Natale (distribuito da Warner Bros), "Spider-Man: Un Nuovo Universo", diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman.

Il film, come si vede nel trailer diffuso online, è la storia del teenager di Brooklyn Miles Morales, un ragazzo che si divide tra i problemi al liceo e la vita segreta da supereroe, ma racconta soprattutto una realtà in cui a indossare la maschera di Spiderman non è soltanto Peter Parker, ma tanti personaggi che possono trasformarsi in eroi. Nella versione originale del film, l'attore e cantante Shameik Moore dà la voce al protagonista.