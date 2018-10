Toyota svela Corolla Touring Sports, la station wagon ibrida

Parigi (askanews) - La Toyota lancia la nuova Corolla station wagon, con il debutto al salone dell'auto di Parigi della versione Touring Sports. "Noi arriviamo con due grandi novità - sottolinea il direttore marketing di Toyota Italia, Alberto Santilli - due grandi novità anche per il mercato italiano. Partirei dalla Corolla station wagon, che abbiamo qui alle mie spalle. A Ginevra abbiamo presentato la versione Hatchback, qui presentiamo la versione Touring Sports".

Come per la Hatchback "anche sulla Touring Sports debutta la nuova piattaforma Toyota New Global Architecture, che permette di abbassare il baricentro dell'auto. Tutto a favore di una maggiore libertà per i designer di lavorare sullo stile della vettura e per avere ancora più piacere di guida e una maggiore sicurezza a bordo".

"Sicuramente - spiega il manager - il segmento C rappresenta uno dei segmenti cardine del nostro mercato. Quindi vogliamo confermare la nostra posizione di leadership nell'ambito delle prime cinque posizioni. E soprattutto offrire ai nostri clienti una motorizzazione full hybrid electric e una doppia motorizzazione, quindi con la possibilità di dare effettivamente una scelta a 360 gradi".

"La seconda novità - aggiunge Santilli - anche per importanza per il nostro mercato, è il nuovo Rav4. Il Rav4 ha rappresentato l'iniziazione del suv in Italia, e direi anche nel mondo, e si presenta come una macchina totalmente nuova. Grande efficienza in termini di consumi, grande efficienza in termini di emissioni di Co2, ma anche grande grande piacere di guida".