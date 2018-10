Manovra, Di Maio: soldi deficit li restituiremo l'anno prossimo

Roma, (askanews) - "Siamo in una fase particolare del Paese: prima dicevano che non avevamo i soldi, ora che abbiamo trovato i soldi per fare quello che vogliamo fare, ci dicono che non si deve fare. Noi non abbiamo trovato i soldi nel deficit, quei soldi li restituiremo l'anno prossimo, il deficit lo ripagheremo e faremo scendere il rapporto debito-pil".

Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepremier e leader M5S, durante una conferenza stampa a Montecitorio parlando del Def e delle critiche Ue. "La verità è che a qualcuno dà fastidio che l'Italia ha rialzato la testa", ha aggiunto Di Maio.