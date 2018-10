Germania, governo annuncia accordo su rottamazione vecchi Diesel

Berlino, (askanews) - Il governo tedesco ha raggiunto un accordo tra le forze della sua maggioranza sulla via da seguire per i milioni di tedeschi che posseggono un vecchio Diesel troppo inquinante. Ad annunciarlo al termine di un incontro serale a Berlino, la presidente della Spd, Andrea Nahles, e i capigruppo dei partiti conservatori, Cdu e Csu, Ralph Brinkhaus e Alexander Dobrindt. Un'intesa che assicurerà al contempo "aria pulita e mobilità sicura nelle nostre città".

Brinkhaus, capogruppo Cdu-Csu al Bundestag: "Abbiamo discusso a lungo, ma abbiamo discusso in modo molto costruttivo, perché volevamo a tutti i costi trovare soluzioni ferme, in aree importanti siamo riusciti a trovarle. Ciò dimostra che questa coalizione ha molto slancio ed entusiasmo".

Forze politiche e case automobilistiche hanno cercato per mesi di trovare un compromesso per organizzare il costoso aggiornamento della flotta Diesel, una tecnologia inventata in Germania. Il conto potrebbe essere salato per i costruttori, tre anni dopo lo scandalo delle emissioni della Volkswagen. Alcune città importanti, come Amburgo e Stoccarda, hanno chiuso parte del loro territorio ai vecchi Diesel, mentre divieti in altre città stanno per arrivare tramite sentenza di tribunale.