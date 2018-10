Crozza: al raduno Pd in 70.000, arriva Renzi e c'è fuggi fuggi

Roma, (askanews) - "A distanza di poche ore sono accaduti due fatti inaspettati: è caduta la Berté e si è rialzato il Pd. Dalla botta che ha preso pensavo non si rialzasse più. Il Pd dico...": così Maurizio Crozza nella copertina di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 lunedì sera, in riferimento alla Manifestazione del Pd di Domenica a Roma in Piazza del Popolo.

"Ieri (domenica, ndr) a Roma è ritornato in piazza il Pd, è stato un successo incredibile. C'è chi dice ci fossero 70.000 persone, chi 50.000, chi 30.000, probabilmente hanno ragione un po' tutti, perchè effettivamente all'inizio c'erano 70.000 persone, poi s'è sparsa la voce che sarebbe arrivato Renzi e la metà è andata a casa e poi è arrivato davvero e c'è stato un fuggi fuggi generale. Comunque è stato bellissimo, c'era tutta la piazza che urlava 'unità' e infatti Martina alla fine del comizio ha detto 'abbiamo capito la lezione'. Ma quale lezione hanno capito?", ha ironizzato Crozza.

"Si sono presentati ieri a Roma con Renzi, che non saluta Zingaretti. Gentiloni che abbraccia Renzi, ma sostiene Zingaretti al congresso, Minniti che è arrivato in ritardo. E Calenda che ha detto che non andava a una manifestazione da 25 anni. Ma forse la cosa a cui hai partecipato 25 anni fa, con tante bandiere rosse, era una convention della Ferrari", ha ironizzato ancora.