Kia svela la sportiva Proceed shooting-brake

Anteprima mondiale al Salone di Parigi2018 per la Kia ProCeed shooting-brake, la familiare dal carattere decisamente sportiva senza però rinunciare a comodità e versatilità. "ProCeed comincia ad essere gamma importante e numerosa: settimana prossima presentiamo sul mercato italiano anche la versione 5 porte e la station", ha spiegato Giuseppe Mazzara, direttore marketing e comunicazione di Kia Motors Italia. Quanto alle motorizzazioni Kia Proceed è dotata di un 1.4 turbo benzina e di un potente 1.6 turbo sempre benzina da 204 cv appositamente progettato per questa vettura.

Anteprima europea invece per la 100% elettrica e-Niro che con una carica riesce a percorrere fino a 615 km. Molto rapidi i tempi di ricarica: è possibile ricaricare l'80% in meno di un'ora. Non solo tanta autonomia e tempi rapidi di ricarica, ma anche piacere di guida: la e-Niro è in grado di fare 0-100 in 7,8 secondi.