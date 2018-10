Genova, nuovo audio di Rocco Casalino: "Mi è saltato Ferragosto"

Roma, (askanews) - A poco più di una settimana dalla registrazione audio in cui il portavoce del premier Rocco Casalino parlava di una "megavendetta" ai danni dei tecnici del Mef se non avessero trovato i soldi per il reddito di cittadinanza, Il Giornale pubblica un nuovo audio. Protagonista sempre Casalino. Secondo il quotidiano si tratta di una registrazione "inviata a una decina di giornalisti" e "datata 17 agosto", a pochissimi giorni dal crollo del Ponte Morandi a Genova. Ai giornalisti che lo incalzano, probabilmente per conoscere le iniziative del governo dopo la tragedia, Casalino risponde di darsi "una calmata" rivendicando il diritto a "due giorni" di ferie dopo "che già mi è saltato Ferragosto".

"Ragazzi però, chiamate una volta, dopo di che semmai io vi richiamo oppure mi scrivete una cosa, se ho qualcosa da dirvi ve la dico. Perché io pure c'ho diritto a farmi magari due giorni - si sente in un passaggio dell'audio pubblicato dal Giornale -, già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, Santo Rocco, Santo Cristo... Mi chiamate come i pazzi, datevi una calmata, tutti cento volte mi state chiamando. Una volta, poi semmai mi mandate un messaggio, nel caso vi rispondo, basta. Ragazzi, non mi stressate la vita".