Mattarella: la Costituzione impone l'equilibrio di bilancio

Roma (askanews) - "La Costituzione italiana - la nostra Costituzione - all articolo 97 dispone che occorre assicurare l equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. Questo per tutelare i risparmi dei nostri concittadini, le risorse per le famiglie e per le imprese, per difendere le pensioni, per rendere possibili interventi sociali concreti ed efficaci". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, due giorni dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri della nota di aggiornamento del Def che guiderà la manovra economica di fine anno.

L'occasione del discorso di Mattarella è la visita al Quirinale dei partecipanti all'iniziativa "Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana". "Avere conti pubblici solidi e in ordine - ha ribadito il capo dello Stato - è una condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro".