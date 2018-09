Colonia, proteste contro la visita di Erdogan in Germania

Colonia (askanews) - Dopo Berlino anche a Colonia diversi abitanti sono scesi in piazza per protestare contro la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan in città per l'inaugurazione di una delle più grandi moschee d'Europa.

Colonia è l'ultima tappa della visita di Stato del presidente turco in Germania, che tenta di voltare pagina dopo due anni di tensioni con Berlino.