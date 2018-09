Salvataggi in montagna e calamità, esercitazioni dell'Aeronautica

Roma, (askanews) - Cala il sipario, in Molise, sulla Grifone 2018, l'esercitazione di ricerca e soccorso a carattere internazionale, interforze ed interagenzia giunta quest'anno alla sua undicesima edizione. Promossa per addestrare la capacità di proiezione di comando, controllo e coordinamento degli assetti aerei in caso di incidente di volo, l'esercitazione si è rivelata un ottimo banco di prova per testare le abilità delle forze armate, corpi armati e agenzie dello Stato di intervenire, in maniera congiunta, in caso di pubblica calamità o ricerca di dispersi in montagna.

Impiegati dieci velivoli, per 30 ore di volo, 35 squadre di ricerca e soccorso a terra e 50 uscite per l'esercitazione di ricerca e soccorso tra le montagne molisane. Pianificata e condotta annualmente dall'Aeronautica Militare nel quadro dell'accordo di cooperazione tra Italia, Francia e Spagna denominato SAR.Med.Occ. (Search and Rescue Mediterraneo Occidentale), l'esercitazione ha visto la presenza anche di osservatori stranieri di Qatar, Kuwait, Libano, Bosnia Herzegovina, Serbia, U.S.A., Austria e Spagna.