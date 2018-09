Gianluca Corti: i prodotti innovativi di Wind Tre

Roma, (askanews) - Gianluca Corti è un manager di grande esperienza nelle telecomunicazioni. Oggi Direttore Commerciale di Wind Tre, azienda ai vertici della telefonia nel nostro Paese. Con lui Askanews fa il punto sul mercato italiano, da tempo caratterizzato da una forte pressione competitiva sui prezzi che rischia di tradursi in un vero e proprio ostacolo alla crescita di un settore strategico per il nostro Paese. Ecco una sintesi dell'intervista pubblicata in due video.

"Sì, è vero. Più che una fase di grande competizione, quella che stiamo vivendo è una vera e propria guerra dei prezzi. Sia Wind che 3 sono marchi che si sono sviluppati proprio grazie alla concorrenza, per dare il meglio ai consumatori. Il meglio, però, deve essere sempre il giusto trade-off tra qualità e quantità di prodotto e il prezzo che poi, alla fine, il consumatore paga. In questi ultimi mesi, quello che era già un settore molto competitivo, praticamente l'unico con i prezzi in continua discesa, ha visto, con l'ingresso dei nuovi player, scatenarsi una nuova guerra che nel breve periodo dà certamente qualche beneficio ai consumatori, facendo risparmiare qualche euro al mese rispetto al passato. Ma, nello stesso tempo, mette a rischio il futuro di un settore così strategico perché, oggettivamente, le imprese avranno meno capitali da investire. C'è, quindi, un serio rischio per l'occupazione. Credo sia giunto il momento in cui tutto il settore debba riflettere e ridisegnare il proprio futuro: il cliente sarà sempre al centro e dovrà avere prodotti sempre migliori, ma al giusto prezzo".

Parliamo allora delle strategie commerciali che Wind Tre sta avviando ed, in particolare, del posizionamento dei brand del Gruppo.

"Da un punto di vista strategico abbiamo due marchi che sono ben differenziati: Wind storicamente ha rappresentato un ottimo rapporto qualità-prezzo con una strategia sempre molto trasparente. Per tanti anni è stato l'unico brand ad avere il cosiddetto 'minuto vero'. Oggi vanta il 'prezzo vero', perché con 'Wind All inclusive' non c'è il rischio di addebiti imprevisti. Ecco perché parliamo di 'prezzo vero'. Wind è un brand che si indirizza molto alle famiglie mentre 3, è un brand più tecnologico, giovane, che strizza l'occhio agli amanti dell'innovazione dei prodotti top di gamma, non solo smartphone ma anche servizi, come Gigabank, che consente di accumulare i Giga non usati e di utilizzarli quando conviene, Apple Music che è in regalo per 6 mesi e prodotti come il fit band. Wind e 3 sono dunque due brand mass market, che si rivolgono a tutti, con due caratteristiche distintive: più per la famiglia Wind, più innovazione e giovani 3".

Quali sono i servizi innovativi che vede dietro l'angolo in grado di cambiare, ancora una volta, la vita dei cittadini? E quali sono le soluzioni innovative per il mercato aziende?

"Il consumatore è 'always on', vuole essere sempre connesso, vuole vedere video, tanto video a partire da quando è in casa. E qui parliamo d'innovazione legata alla fibra ottica: la penetrazione dell'Adsl si era appiattita, l'Italia è uno dei Paesi meno digitalizzati e con meno diffusione di Internet ad alta velocità a livello europeo, ma, appena è arrivata la fibra, il mercato è tornato a crescere con quasi un milione di nuovi clienti all'anno. Questo dimostra che quando c'è un prodotto che dà uno spin, un qualcosa in più, il mercato reagisce subito. Lo streaming dei video, in diretta ed on demand, è in grande crescita mentre Instagram è ormai tra i maggiori consumatori di banda. Come operatori misuriamo una grande crescita di dati, il 50% anno su anno, da diverso tempo: un dato che infonde ottimismo per il futuro con una domanda in continua crescita e la necessità di continuare ad investire per dare ai clienti un servizio sempre eccellente. Per quanto riguarda i prossimi anni, vedo lo sviluppo ulteriore del video ad alta definizione, come il 4K HDR disponibile per le famiglie italiane connesse, il super HD sul mobile, poi l'Internet of Things. Ormai viviamo una realtà in evoluzione continua e come Wind Tre stiamo lavorando attivamente in questa direzione. Se guardo, poi, al mondo delle aziende, c'è tutto il tema del cloud, della sicurezza informatica. Argomenti che per le imprese sono un elemento fondamentale nei colloqui strutturali con gli operatori, ritenuti ormai non più fornitori di connettività, ma di servizi digitali. Nuove soluzioni che consentono al mondo delle imprese di essere più efficaci e competitive sul mercato".